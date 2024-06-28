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Ильина Марфа Павловна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Ильина Марфа Павловна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
59-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
21.11.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата смерти
21.11.1891
Возраст (месяцев)
3
Причина смерти
от простуды
Священнослужители
Совершал погребение: священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 240об
Полная запись МК
Счёт умерших: 32 жен
Умерш. - Ильина Марфа Павловна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Отец умерш. - Ильин Павел Яковлевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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