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Люленков Александр Филиппович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Люленков Александр Филиппович
Тип записи
о смерти
Номер записи
55-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
11.11.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Виноградов Василий
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 240об
Полная запись МК
Счёт умерших: 31 жен
Умерш. - Люленкова Екатерина Александровна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Отец умерш. - Люленков Александр Филиппович, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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