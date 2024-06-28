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Спиридонов Козьма

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Спиридонов Козьма
Тип записи
о смерти
Номер записи
27-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
06.07.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Виноградов Василий
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 236об
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 жен
Умерш. - Спиридонова Спиридонова Федодосья Козьминична (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Отец умерш. - Спиридонов Козьма, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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