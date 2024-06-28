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Алексеев Ефим Михайлович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Алексеев Ефим Михайлович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
23-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.06.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата смерти
01.06.1891
Возраст (месяцев)
4
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: священник Виноградов Василий
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 235об
Полная запись МК
Счёт умерших: 11 муж
Умерш. - Алексеев Ефим Михайлович (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Отец умерш. - Алексеев Михаил Дмитриевич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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