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Герасим Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Герасим Иванович
Тип записи
о смерти
Номер записи
16-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
16.04.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Виноградов Василий
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 234 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 жен
Умерш. - Никитина Дарья Герасимовна (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Отец умерш. - Герасим Иванович, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Комментарий наборщика
родство??
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