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Седова Васса Павловна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Седова Васса Павловна
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
28-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
10.11.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Лесниково, Новокотлицкая вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
10.11.1891
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 231об
Полная запись МК
Счёт браков: 28
Жених - Иван Константинович, крестьянский сын (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Седова Васса Павловна, крестьянская дочь (д. Лесниково, Новокотлицкая вол., Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Елисей Иванович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Никитич, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Ларионович, крестьянин (д. Пополутово, Новокотлицкая вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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