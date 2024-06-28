Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Петрович

Павел Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Павел Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
27-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.11.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
03.11.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 230об
Полная запись МК
Счёт браков: 27
Жених - Голенков Яким Никитич, крестьянский сын (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Калачева Марья Михайловна, крестьянская дочь (с. Молотицы, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Павел Петрович, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Дмитриевич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Никифор Петрович, крестьянин (с. Молотицы, Муромский у., Владимирская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close