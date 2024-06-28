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Потап Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Потап Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
24-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.10.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Савино, Драчевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.
Дата брака
20.10.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 229об
Полная запись МК
Счёт браков: 24
Жених - Привезенцев Андрей Иванович, крестьянский сын (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Фомичева Наталья Филипповна, крестьянская дочь (д. Савино, Драчевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Яндрей Яковлевич, крестьянин (д. Мордвиново, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Потап Иванович, крестьянин (д. Савино, Драчевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петр Алексеевич, крестьянин (д. Савино, Драчевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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