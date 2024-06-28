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Фрол Андреевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Фрол Андреевич
Тип записи
о браке
Номер записи
20-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
27.09.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 227об
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Тухленков Петр Васильевич, крестьянский сын (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ксения Алексеевна, крестьянская дочь (д. Саванчаково, Чаадаевская вол., Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Фрол Андреевич, крестьянин (с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кирилл Антонович, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петр Андреевич, крестьянин (д. Саванчаково, Чаадаевская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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