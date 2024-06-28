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Александр Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Александр Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
18-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
24.09.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 226об
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Крючков Диомид Гаврилович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Калькова Прасковья Никитична, крестьянская дочь ( Святец, Суздальский у., ) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Никифор Петрович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Петрович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Яковлевич, крестьянин ( Святец, Суздальский у., )
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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