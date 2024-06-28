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Таполов Андрей Павлович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Таполов Андрей Павлович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
17-б
Роль персоны
Жених
Дата события
24.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
24.09.1891
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 226об
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Таполов Андрей Павлович, крестьянский сын (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Девятова Агафья Егоровна, крестьянская дочь (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Абрам Егоров, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Никифорович, крестьянин (с-цо Митенево, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Егорович, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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