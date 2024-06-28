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Щавлева Татьяна Степановна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Щавлева Татьяна Степановна
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
15-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
15.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
15.09.1891
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 226об
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Кузнецов Иван Николаевич, крестьянский сын (д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Щавлева Татьяна Степановна, крестьянская дочь (с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Яков Ефимович, крестьянин (д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Егор Николаевич, крестьянин (д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Яков Степанович, крестьянин (с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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