Михаил Андреевич
Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
- ФИО
- Михаил Андреевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 13-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 09.09.1891
- Приход
- Богородицерождественская ц.
- Губерния прихода
- Владимирская
- Уезд прихода
- Муромский
- Место прихода
- Талызино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с-цо Митенево, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
- Дата брака
- 09.09.1891
- Священнослужители
- священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 225об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 13
Жених - Трофимов Алексей Федорович, крестьянский сын (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Жукова Татьяна Андреевна, крестьянская дочь (с-цо Митенево, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Родион Павлович, крестьянин (д. Селищи, Дубровская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Евсевий Ильич, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Андреевич, крестьянин (с-цо Митенево, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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- Индексация данных проведена Валерией Веденеевой
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