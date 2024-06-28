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Трофимов Алексей Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Трофимов Алексей Федорович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
13-б
Роль персоны
Жених
Дата события
09.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
09.09.1891
Возраст (лет)
17
Возраст (месяцев)
6
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 225об
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Трофимов Алексей Федорович, крестьянский сын (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Жукова Татьяна Андреевна, крестьянская дочь (с-цо Митенево, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Родион Павлович, крестьянин (д. Селищи, Дубровская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Евсевий Ильич, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Андреевич, крестьянин (с-цо Митенево, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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