Гудин Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудин Петр Григорьевич

Гудин Петр Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Гудин Петр Григорьевич
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
11-б
Роль персоны
Жених
Дата события
09.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
09.09.1891
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 225об
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Гудин Петр Григорьевич, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Елена Михайловна, крестьянская дочь (с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Гудин Никита Григорьевич, рядовой (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гудин Иван Григорьевич, запасной фельдфебель
Свидетель невесты №1 - Василий Симеонович, крестьянин (с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close