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Привезенцова Матрена Марковна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Привезенцова Матрена Марковна
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
10-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
07.06.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
07.06.1891
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 224об
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Гашкин Степан Максимович, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Привезенцова Матрена Марковна, крестьянская дочь (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Филипп Андреевич, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Филимон Андреевич, крестьянин (д. Дьяконово, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Никитич, крестьянин (д. Дьяконово, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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