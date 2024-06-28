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Максимов Алексей Павлович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Максимов Алексей Павлович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
07-б
Роль персоны
Жених
Дата события
28.04.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
28.04.1891
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 223об
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Максимов Алексей Павлович, крестьянский сын (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кочеткова Евдокия Демидовна, крестьянская дочь (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Матвей Михайлович, крестьянин (с. Булатниково, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Тихонович, крестьянин (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ефим Данилович, крестьянин (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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