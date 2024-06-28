Блинов Василий Михайлович
Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
- ФИО
- Блинов Василий Михайлович
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 05-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 15.02.1891
- Приход
- Богородицерождественская ц.
- Губерния прихода
- Владимирская
- Уезд прихода
- Муромский
- Место прихода
- Талызино
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. пункт приписки
- д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
- Дата брака
- 15.02.1891
- Возраст (лет)
- 17
- Возраст (месяцев)
- 6
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 223об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Блинов Василий Михайлович, крестьянский сын (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матвеева Евдокия Алексеевна, крестьянская дочь (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Петр Михайлович, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сергей Захарович, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Сергеевич, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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- Индексация данных проведена Валерией Веденеевой
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