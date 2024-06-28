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Кузьмина Татьяна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Кузьмина Татьяна Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
04-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.02.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Ново, Гороховецкий у., Владимирская губ.
Дата брака
03.02.1891
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 222об
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Разсказов Егор Максимович, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кузьмина Татьяна Ивановна, крестьянская дочь (д. Ново, Гороховецкий у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Макар Иванович, крестьянин (д. Андреевка, Дубровская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Фаддеевич, крестьянин (д. Дьяконово, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Порфирий Кириллович, крестьянин (д. Ново, Гороховецкий у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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