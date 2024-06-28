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Яков Ефимович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Яков Ефимович
Тип записи
о браке
Номер записи
03-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.02.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
03.02.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 222об
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Кузнецов Никанор Васильевич, крестьянин (д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Тарасова Анна Тарасовна, вдова (с. Старые Котлицы, Чаадаевская вол., Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Николай Васильевич, крестьянин (д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Яков Ефимович, крестьянин (д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Никон Алексеевич, крестьянин (д. Хоробрицы, Новокотлицкая вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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