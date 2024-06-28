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Дмитрий Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Дмитрий Федорович
Тип записи
о браке
Номер записи
01-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
13.01.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
13.01.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 222об
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Крючков Симеон Никифорович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Петунина Наталья Васильевна, крестьянская дочь (с. Борисоглеб, Чаадаевская вол., Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Федорович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Никифорович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ефим Васильевич, крестьянин (д. Вареж, Чаадаевская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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