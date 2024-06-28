Степан Меркуриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Меркуриевич

Степан Меркуриевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Степан Меркуриевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
147-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.12.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Сельцо, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
22.12.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 220 об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 78 жен
Урожд. - Анастасия Степановна
Отец - Степан Меркуриевич, крестьянин (д. Сельцо, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Дивицова Фиона Алексеевна (д. Сельцо, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Евдокия Козьминична, крестьянка
Воспр. - Сергей Симеонович, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close