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Гонозов Степан Евдокимович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Гонозов Степан Евдокимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
142-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.12.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
09.12.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 218об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 69 муж
Урожд. - Гонозов Даниил Степанович
Отец - Гонозов Степан Евдокимович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Гонозова Анна Васильевна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Евфросинья Васильевна, девица (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Тимофей Михайлович, крестьянский сын (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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