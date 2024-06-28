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Миронов Андрей Владимирович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Миронов Андрей Владимирович
Тип записи
о рождении
Номер записи
138-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.11.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
24.11.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 218об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 муж
Урожд. - Миронов Александр Андреевич
Отец - Миронов Андрей Владимирович, крестьянин (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Миронова Зиновия Федоровна (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Василий Тимофеевич, рядовой
Воспр. - Татьяна Ивановна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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