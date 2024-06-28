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Пичугина Екатерина Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Пичугина Екатерина Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
137-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.11.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
23.11.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 217об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 72 жен
Урожд. - Пичугина Екатерина Ивановна
Отец - Пичугин Иван Васильевич, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Пичугина Екатерина Игнатьевна (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Илья Андреевич, крестьянин
Воспр. - Марья Флоровна, солдатка
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Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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