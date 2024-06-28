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Ефим Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Ефим Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
128-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.11.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
10.11.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 216об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 64 муж
Урожд. - Поликарпов Михаил Яковлевич
Отец - Поликарпов Яков Гаврилович, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Поликарпова Анна Симеоновна (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Ефим Яковлевич, крестьянский сын (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Успенская Ольга Николаевна, девица псаломщика
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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