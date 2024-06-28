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Павел иванович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Павел иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
124-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.10.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
30.10.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 215об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 62 муж
Урожд. - Поляков Георгий Якимович
Отец - Поляков Яким Спиридонович, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Полякова Евдокия Григорьевна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Дарья Ивановна, крестьянка
Воспр. - Павел иванович, крестьянский сын (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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