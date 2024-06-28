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Крючкова Пераскева Симеоновна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Крючкова Пераскева Симеоновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
119-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.10.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
13.10.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 жен
Урожд. - Крючкова Пераскева Симеоновна
Отец - Крючков Симеон Никифорович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Крючкова Наталья Васильевна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Евдокия Михайловна, крестьянка
Воспр. - Сергей Никитич, крестьянский сын (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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