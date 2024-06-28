Орлова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова Евдокия Ивановна

Орлова Евдокия Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Орлова Евдокия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
117-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.10.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
09.10.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 жен
Урожд. - Орлова Пелагия Ивановна
Отец - Орлов Иван Никифорович, солдат (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Орлова Евдокия Ивановна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Анна Егоровна, крестьянка
Воспр. - Козьма Васильевич, солдат
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close