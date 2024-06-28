Лушин Симеон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛушин Симеон Степанович

Лушин Симеон Степанович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Лушин Симеон Степанович
Тип записи
о рождении
Номер записи
115-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.10.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
08.10.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 214об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 жен
Урожд. - Лушина Пелагия Симеоновна
Отец - Лушин Симеон Степанович, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Лушина Анна Васильевна (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Иван Константинович, крестьянский сын
Воспр. - Прасковья Леонтьевна, девица
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close