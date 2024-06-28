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Симеон Андреевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Симеон Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
112-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
солдат
Нас. пункт приписки
д. Саванчаково, Чаадаевская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
27.09.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 муж
Урожд. - Миронов Сергей Иванович
Отец - Миронов Иван Васильевич, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Миронова Настасья Алексеевна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Анна Алексеевна, девица
Воспр. - Симеон Андреевич, солдат (д. Саванчаково, Чаадаевская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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