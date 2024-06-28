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Лобкова Евдокия Петровна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Лобкова Евдокия Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
111-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
25.09.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 муж
Урожд. - Лобков Сергей Андреевич
Отец - Лобков Андрей Никитич, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Лобкова Евдокия Петровна (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Максим Захарович, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Стефанида Петровна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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