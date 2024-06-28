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Журавлева Наталья Агаповна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Журавлева Наталья Агаповна
Тип записи
о рождении
Номер записи
110-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
24.09.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 жен
Урожд. - Журавлева Втора Ивановна
Отец - Журавлев Иван Герасимович, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Журавлева Наталья Агаповна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Василий васильевич, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Пелагея Сергеевна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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