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Симеон Емельянович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Симеон Емельянович
Тип записи
о рождении
Номер записи
109-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
22.09.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 муж
Урожд. - Сорокин Иоанн Егорович
Отец - Сорокин Егор Алексеевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Сорокина Марья Васильевна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Екатерина Петровна, девица
Воспр. - Симеон Емельянович, крестьянин
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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