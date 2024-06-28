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Сорокин Петр Савельевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Сорокин Петр Савельевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
108-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
15.09.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 213об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 муж
Урожд. - Сорокин Никита Петрович
Отец - Сорокин Петр Савельевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Сорокина Наталья Федоровна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Настасья Антоновна, девица
Воспр. - Николай Ефремович, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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