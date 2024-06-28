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Алексеев Сергей Козьмич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Алексеев Сергей Козьмич
Тип записи
о рождении
Номер записи
106-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
01.09.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Алексеев Симеон Сергеевич
Отец - Алексеев Сергей Козьмич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Алексеева Евдокия Константиновна (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Алексеев Александр Дмитриевич, крестьянский сын
Воспр. - Пелагея Козьминична, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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