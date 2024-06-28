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Баринова Матрена Родионовна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Баринова Матрена Родионовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
104-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.08.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
23.08.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 жен
Урожд. - Баринова Васса Леонтиевна
Отец - Баринов Леонтий Матвеевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Баринова Матрена Родионовна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Евдокия Максимовна, крестьянка
Воспр. - Павел иванович, крестьянский сын (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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