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Василий Гаврилович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Василий Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер записи
103-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.08.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Хвощево,
Дата крещения
20.08.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 муж
Урожд. - Зворыкин Павел Романович
Отец - Зворыкин Роман Михайлович, мещанин
Мать - Зворыкина Марья Лукинична
Воспр. - Василий Гаврилович, крестьянин ( Хвощево, )
Воспр. - Елизавета Лукинична, девица мещанка (г. Муром, Муромский у., Владимирская губ.)
Комментарий наборщика
Проживающий в кобылинской конторе
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Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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