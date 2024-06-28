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Зворыкин Роман Михайлович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Зворыкин Роман Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
103-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.08.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
мещанин
Дата крещения
20.08.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 муж
Урожд. - Зворыкин Павел Романович
Отец - Зворыкин Роман Михайлович, мещанин
Мать - Зворыкина Марья Лукинична
Воспр. - Василий Гаврилович, крестьянин ( Хвощево, )
Воспр. - Елизавета Лукинична, девица мещанка (г. Муром, Муромский у., Владимирская губ.)
Комментарий наборщика
Проживающий в кобылинской конторе
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Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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