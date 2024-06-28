Зворыкин Павел Романович
Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
- ФИО
- Зворыкин Павел Романович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 103-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 20.08.1891
- Приход
- Богородицерождественская ц.
- Губерния прихода
- Владимирская
- Уезд прихода
- Муромский
- Место прихода
- Талызино
- Дата крещения
- 20.08.1891
- Священнослужители
- священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 50 муж
Урожд. - Зворыкин Павел Романович
Отец - Зворыкин Роман Михайлович, мещанин
Мать - Зворыкина Марья Лукинична
Воспр. - Василий Гаврилович, крестьянин ( Хвощево, )
Воспр. - Елизавета Лукинична, девица мещанка (г. Муром, Муромский у., Владимирская губ.)
- Комментарий наборщика
- Проживающий в кобылинской конторе
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- Индексация данных проведена Валерией Веденеевой
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