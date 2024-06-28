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Сорокин Андрей Филиппович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Сорокин Андрей Филиппович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
99-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.08.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
16.08.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 муж
Урожд. - Сорокин Андрей Филиппович
Отец - Сорокин Филипп Григорьевич, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Сорокина Александра Андреевна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Евфросинья Козьминична, солдатка
Воспр. - Илья Андреевич, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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