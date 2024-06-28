Прохоров Василий Иванович
Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
- ФИО
- Прохоров Василий Иванович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 97-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 11.08.1891
- Приход
- Богородицерождественская ц.
- Губерния прихода
- Владимирская
- Уезд прихода
- Муромский
- Место прихода
- Талызино
- Нас. пункт приписки
- д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
- Дата крещения
- 11.08.1891
- Священнослужители
- священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Прохоров Василий Иванович
Отец - Прохоров Иван Герасимович, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Прохорова Екатерина Игнатьевна (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Сергей Герасимович, крестьянский сын
Воспр. - Федосья Герасимовна, девица
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- Индексация данных проведена Валерией Веденеевой
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