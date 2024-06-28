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Федорова Евдокия Никитична

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Федорова Евдокия Никитична
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
94-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.08.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
09.08.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 211об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 жен
Урожд. - Федорова Евдокия Никитична
Отец - Федоров Никита Поликарпович, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Федорова Дарья Кирилловна (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Екатерина Корниловна, крестьянка
Воспр. - Петр Степанович, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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