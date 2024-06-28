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Николаева Евдокия Васильевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Николаева Евдокия Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
91-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.08.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
06.08.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 жен
Урожд. - Николаева Евдокия Васильевна
Отец - Николаев Василий Николаевич, крестьянин (д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Николаева Мелания Осиповна (д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Марья Дмитриевна, девица
Воспр. - Павел Егорович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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