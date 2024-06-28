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Степан Никифорович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Степан Никифорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
90-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.08.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянский сын
Дата крещения
06.08.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 жен
Урожд. - Тюканова Евдокия Никифоровна
Отец - Тюканов Никифор Данилович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Тюканова Васса Егоровна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Евфросинья Козьминична, крестьянка
Воспр. - Степан Никифорович, крестьянский сын
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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