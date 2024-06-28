Капитонов Петр Капитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапитонов Петр Капитонович

Капитонов Петр Капитонович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Капитонов Петр Капитонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
88-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.08.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
солдат
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
04.08.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Капитонов Василий Петрович
Отец - Капитонов Петр Капитонович, солдат (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Капитонова Евдокия Андреевна (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Александр Дмитриевич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Прасковья Яковлевна, девица (с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close