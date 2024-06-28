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Крючкова Соломия Поликарповна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Крючкова Соломия Поликарповна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
84-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.08.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
01.08.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Крючкова Соломия Поликарповна
Отец - Крючков Поликарп Егорович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Крючкова Пелагия Якимовна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Макар Поликарпович, крестьянский сын (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Пелагия Ильинична, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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