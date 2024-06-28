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Корнева Анна Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Корнева Анна Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
74-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.06.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
29.06.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 208об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Корнев Петр Григорьевич
Отец - Корнев Григорий Степанович, рядовой (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Корнева Анна Алексеевна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Кривушина Евдокия Лазаревна, крестьянка (с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Тетнев Петр Алексеевич, крестьянин (с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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