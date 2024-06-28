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Агрипена Егоровна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Агрипена Егоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
73-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.06.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
Елховка,
Дата крещения
28.06.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 208об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Трифонов Косма Иванович
Отец - Трифонов (1ый) Иван Иванович, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Трифонова Акилина Егоровна (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Агрипена Егоровна, солдатская жена ( Елховка, )
Воспр. - Трифонов Иван Иванович 2-ой, крестьянский сын (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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