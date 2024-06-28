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Загвоскина Любовь Васильевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Загвоскина Любовь Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
69-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.06.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
23.06.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 207об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Загвоскин Петр Павлович
Отец - Загвоскин Павел Максимович, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Загвоскина Любовь Васильевна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Ефим Капитонович, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Ксения Матвеевна, крестьянка (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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